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الجزائر تسجل إجمالي 22 حالة وفاة بـ فيروس كورونا و364 حالات وفاة

السبت 18/أبريل/2020 - 10:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت  فضائية إكسترا نيوز، فى خبر عاجل عن تسجيل الجزائر إجمالي حصيلة 2418  إصابة ب فيروس كورونا و364 حالة وفاة.


يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن  26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس. 
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