صندوق تحيا مصر يعيد إعمار 1280 منزلا في 44 قرية.. و325 مليون جنيه لتطوير 10 آلاف منزل

أنهى صندوق "تحيا مصر"، المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار المنازل المتدهورة في 100 قرية، ضمن المبادرة الرئاسية لإعمار القرى الأكثر احتياجًا.





وتضمت المرحلة الثانية إعمار ورفع كفاءة 1280 منزلا في 44 قرية، تفعيلا لبروتوكول التعاون الثالث بين الصندوق وجمعية الأورمان؛ لتوفير سكن كريم لنحو 2880 أسرة بتكلفة مالية قدرها 100 مليون جنيه.





من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، تامر عبد الفتاح، إن مشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية يجسد توحيد الجهود بين الصندوق ومنظمات المجتمع المدني تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مشاركة أطراف العمل المجتمعي وصندوق تحيا مصر والحكومة بما يدعم جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.





وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي وتم تسليم 1600 منزل، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن رفع كفاءة المنازل تأهيل مبنى المنزل، تبليط الأرضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، وتمت مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من ذوي الهمم، الأرامل، والسيدات المعيلات، والعمالة غير المنتظمة.





وأوضح عبد الفتاح أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنازل المتدهورة شملت القرى التالية:





قريتي النجيلي ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

قرية بلشاى مركز كفرالزيات وقرية حنوت مركز زفتى بمحافظة الغربية .

قريتي الملاحات الخطارة والطويلة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية

قرية العطوى مركز فارسكور بمحافظة دمياط

قرية كفرالروك مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية

قرية مراد الجندي مركز طامية، وقرية الحجازه مركز سنورس، وقريتي جويلي وابجيج مركز الفيوم، وقرية السعدة البحرية مركز اطسا، وقرى الحامولى والنزلة والمشرك قبلى والمشرك بحرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم

قرى اهناسيا مركز الأمراء، قريتي ابويط ومعصرة أبو صير مركز الواسطى، قرية الحرجة مركز ناصر، قرية باها مركز بني سويف، قريتي صفط راشين ومنشية محمد رضوان مركز ببا، وقرى عزبة الصعايدة ودشاشة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف .

قرى الفلاح وأبو الاكحل وأبو عقيله وعطف حيدر والمسيد ومفوز طيبة مركز العدوه بمحافظة المنيا

قرية نزه قرار مركز منفلوط وباقور مركز ابوتيج بمحافظة اسيوط .

قرية الإصلاح مركز البلينا، وقرية الاحايوه قبلى مركز اخميم بمحافظة سوهاج .

قريتى نجع الرماش والسويس مركز قفط بمحافظة قنا .

قريتي السيول وحاجر الضبعية مركز القرنة، وقرية المهيدات مركز الطود بمحافظة الأقصر.

قرية القوز مركز دراو وقرية عرب كيما مركز كوم امبو بمحافظة أسوان.





وأشار المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إلى أنه بتنفيذ البروتوكول الثالث لتطوير المنازل المتدهورة يصبح إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها 10 آلاف و174 منزلا بتكلفة قدرها 325 مليون جنيه.





يذكر أن بروتوكول التعاون الأول بين الصندوق وجمعية الأورمان والموقع عام 2015 تضمن رفع كفاءة وإعمار 4264 منزلا في 126 قرية ، وتضمن البروتوكول الثاني الموقع في عام 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.