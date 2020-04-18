بملابس عصرية.. لقاء الخميسى تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
تألقت لقاء الخميسي فى الصور بإطلالة عصرية، وظهرت مرتدية بنطلون باللون الأبيض مع قميص من نفس اللون، ونسقت معهما حزاما رفيعا حول منطقة الخصر باللون البنى، مما منحها إطلالة جذابة.
وانتعلت لقاء الخميسي حذاءً رياضيا مسطحا جمع بين اللون الأبيض وبعض الألوان الأخرى، وأكملت إطلالتها بحقيبة وسط باللون البنى الفاتح، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على "إنستجرام".
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي على خصلات شعرها القصير المموجة المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.