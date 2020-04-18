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محافظات

تموين سوهاج: توريد 734 طن قمح لشون وصوامع المحافظة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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خالد رياض

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إنه تم توريد 731 طنا و409 كيلو قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء عمليات التوريد الأربعاء الماضي.

 وأكد إبراهيم أن غُرف العمليات المشكلة بمديريات "التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام" تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.

وأضاف، أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم لجميع الجهات المعنية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.

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