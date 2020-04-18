سيدة تكتشف إصابتها بـ كورونا بالصدفة البحتة.. تفاصيل

دخل فيروس كورونا إلى جسد سيدة وسكن رئتيها في صمت، دون أن يظهر عليها أية أعراض كحة أو حمى أو أوجاع بالجسم أو أي من تلك القائمة، لتكتشف بالصدفة أنها مصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19 "، بعدما وجدت عمليات المسح الالتهاب الرئوي فيروس كورونا في رئتي امرأة سليمة.





ذهبت السيدة الإيرانية البالغة من العمر 30 عامًا إلى المستشفى وطلبت اختبارها لفحص سلالة جديدة من الفيروس التاجي بعد أن أصيب أحد أقاربها بمرض يشبه الإنفلونزا وتوفي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" االبريطانية.





فقد أوضحت الأشعة عن وجود بقع تشبه الزجاج المتجمد أو السوائل في الرئتين، والتي توجد عادة في الأشعة السينية للمرضى الذين يعانون من الحالات الشديدة، ليتأكد الاطباء باعتلالها بفيروس كورونا، وتم إدخالها إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.





الأمر الذي دفع الأطباء إلى البحث وراء تلك الأشعة وأسباب عدم ظهور أعراض على السيدة، ومقارنة نتائجها بنتائج أشعة غيرها من المرضى، وقال الطبيب المشرف على الحالة:" جاءت السيدة إلى المستشفى ولم تظهر عليها أية أعراض وبالتالي النظام الصحي بالمستشففيات لن يسمح بإجراء مثل هذه الأشعة إلا للمرضى فقط، ولكن وضع لها استثناء بسبب قلقها الشديد والذي ثبت بالفعل إصابتها بالفيروس".















