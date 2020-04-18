5008 حالات إصابة بفيروس كورونا في قطر

يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.



وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.



