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5008 حالات إصابة بفيروس كورونا في قطر

السبت 18/أبريل/2020 - 01:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت  فضائية إكسترا نيوز في خبر عاجل  تسجيل قطر 345 إصابة جديدة بإجمالي 5008 حالات .


يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن  26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس. 
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