وزير المالية للنواب: الاقتصاد المصري سيعود كما كان بعد انتهاء كورونا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة ملتزمون بالتعامل مع آثار الأزمة التى نمر بها، مشيرا إلى أنه "بمجرد انتهاء هذه الأزمة سيعود الاقتصاد مرة أخرى كما كان، ومش عايزين نتعب لإعادته مرة أخرى كما تعبنا خلال السنوات الماضية".





وقال وزير المالية، فى كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، السبت، إن تقديرات النمو التى أعلنها صندوق النقد الدولى مؤخرا كانت مصر هى الدولة الوحيدة من ضمن الدول المعلنة التى جاءت تقديرات النمو بها إيجابية.





وعلق الدكتور حسين عيسى، ئيس اللجنة، قائلا: "العالم بعد كورونا سيكون مختلف فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونريد أن يكون اقتصادنا فى إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية، ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص."





