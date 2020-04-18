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أخبار العالم

حشود الأمريكان تملأ شواطئ فلوريدا رغم ارتفاع معدل إصابات كورونا ..صور

السبت 18/أبريل/2020 - 02:02 م
شاطئ في فلوريدا يكتظ
شاطئ في فلوريدا يكتظ بالمصطافين
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علي صالح
تجمعت حشود من مرتادي الشواطئ في جاكسونفيل بولاية فلوريدا بعد أن أعيد فتح الشواطئ أمام الجمهور على الرغم من الإجراءات المشددة التي تفرضها السلطات الأمريكية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعادت السلطات الأمريكية فتح شواطئ جاكسونفيل في الخامسة مساءً يوم الجمعة في ظل وجود مشروط للمصطافين على الشاطئ، حتى مع تسجيل فلوريدا لأعلى معدل زيادة لها في يوم واحد في حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وتظهر صور ومقاطع فيديو تداولها عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، السكان المتحمسين يهتفون وهم يركضون على الرمال بعد أسابيع من الإغلاق.

وقالت وزارة الصحة في فلوريدا إن الحالات المؤكدة في الولاية ارتفعت يوم الجمعة بمقدار 1421 ، وهو أعلى رقم في يوم واحد حتى الآن. 

ووصل العدد الإجمالي لحالات الاصابة في فلوريدا الآن 24753، فيما بلغ عدد الوفيات 726 بزيادة 58 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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