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فن

هنا الزاهد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى :قمر - مشاء الله - احلى نجمه فى الدنيا - بحبك 

يذكر أن كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.


وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل "البرنس"، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة. 


وأضاف أحمد فهمى "كل ما قلته له كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى". 

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