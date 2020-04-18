برامج المقالب فى رمضان 2020.. رامز جلال مجنون رسمي.. وفيفى عبده تستضيف النجوم بمنزلها

نرصد أهم برامج المقالب التى من المقرر عرضها فى رمضان المقبل.

رامز جلال :

يتصدر بورصة برامج المقالب الفنان رامز جلال، الذى يقدم هذا العام برنامج «رامز مجنون رسمى»، ويعتمد المقلب على استضافة الفنانة والمذيعة اليمنية أروى، لأحد نجوم الفن والرياضة، قبل أن تخدعه بتوجيه عدد من الأسئلة مرتبطة برأيه فى ثلاث صور لثلاث شخصيات من بينها صورة رامز جلال، ليفاجأ الضيف بظهوره يخرج منها؛ حيث يتم وضع الصورة أمام الضيف.





ويظهر رامز خلال هذا العام من خلال برنامج جديد يعتمد فى الأساس على وضع المتسابق على «كرسى الاعتراف» التى يتم خداع الضيف به، وتبدأ المذيعة أروى التى ستكون الطعم بالنسبة لرامز، بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفى الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه فى صور لثلاث شخصيات، أحدها لرامز جلال الذى يخرج منها فى مفاجأة للضيف.





قائمة ضحايا مقلب رامز جلال هذا العام، تشمل كل من ياسمين صبرى، وياسمين رئيس، وأروى جودة، وبسمة، وأمينة خليل، ومحيى إسماعيل، ونبيلة عبيد، وفيفى عبده، وسوزان نجم الدين، ومنة عرفة، ونجمى المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا، بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة أبرزهم؛ على معلول، وسيد عبدالحفيظ، وكهربا، ومحمد الشناوى، وأشرف بن شرقى، وطارق حامد، وأبوالمعاطى زكى.





وحرص رامز جلال على أن ينشر البوستر الرسمى للبرنامج عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، واكتفى بكتابة؛ «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».





فيفى عبده :

اما الفنانة فيفى عبده قررت أن تغامر وتخوض تجربة تقديم برنامج المقالب وذلك من خلال برنامج تحت عنوان :"خلى بالك من فيفى، وتعتمد فكرته على استضافة فيفى عبده لأحد النجوم فى منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.





يستضيف البرنامج عبر حلقاته، الفنانين؛ أحمد رزق، وسمية الخشاب، وزينة، وحسن الرداد، وماجد المصرى، وأحمد بدير، ورجاء الجداوى، وريهام عبدالغفور، وسلوى خطاب، وروجينا، وإيهاب توفيق، وغادة عادل، وأحمد فهمى، وويزو، وآخرين.