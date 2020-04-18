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مرأة

أغربها سوء التغذية.. استشاري تكشف أسباب زيادة نسبة العقم

السبت 18/أبريل/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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آلاء حسن
مع تقدم العمر أكثر ما يشغل بال النساء هو فرص الإنجاب الخصوبة وتشجيع عملية الاباضة ومع تطور الإبتكارات الغذائية و الأساليب الخاطئة للتغذية وأصبح عدد كبير من السيدات والرجال يعاني من مشكلة العقم.

وقالت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، إن الدراسات و الاحصائيات الدولية نسبة السيدات المصابات بالعقم يفوق عدد الرجال ففي الخليج و المغرب و مصر وافريقيا، تصل نسبة العقم بين السيدات ل 40% اللواتي تتراوحن أعمارهن بين 25 ل 49 حسب دراسات اجرتها منظمة الصحة العالمية.

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تبين أنه من أحد أسباب العقم البدانة و سوء التغذية ففي دراسة من "Nurses’ Health Study" بدأت عام 1976ميلادي وشملت 238,000 أنثى تتراوح أعمارهم بين 30 الى 55 عامًا وبينت أن النظام الغذائي يلعب الدور الاساسي كطريقة طبيعية تزيد من معدل التبويض وتحسن فرص الحمل.

وأردفت أن تبين أن النساء اللواتي تناولن الدهون المفيدة والحبوب الكاملة والبروتينات النباتية تحسن لديهن انتاج البيوضات، في حين ان اللواتي تناولن الدهون المضرة والكربوهيدرات المكررة و السكريات والدهون والمبالغة في اللحوم كان انتاج البويضات لديهن اقل.

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