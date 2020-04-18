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ابنة إمبراطور المخدرات إل تشابو توزع المساعدات على المحتاجين خلال أزمة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 05:07 م
ابنة إمبراطور المخدرات
ابنة إمبراطور المخدرات "إل تشابو" توزع المساعدات للكورونا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنة إمبراطور المخدرات المكسيكي "إل تشابو" وهي توزع المساعدات على المحتاجين خلال أزمة كورونا.


تدير أليخاندرينا غوزمان، ابنة إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، منظمة خيرية توفر المساعدات للمتضررين من الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويقضي غوزمان، 63 عامًا، حكمًا بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إدانته بجرائم تتعلق بتجاره المخدرات والعنف العام الماضي، وظهرت أليخاندرينا في فيديو وهي تعد الصناديق التي تحتوي على طعام وأوراق مراحيض تحمل صورة والدها بمدينة غوادالاخارا وهو ما وصفه البعض بمحاولة تلميع صورة والدها واستمالة تعاطف السكان تجاهه.


وقُتل وفقد الآلاف من المكسيكيين بجرائم متعلقة بتجارة غوزمان إبان سطوته على المدينة وهو ما أدى إلى امتعاض وغضب بعض الأهالي من توزيع ابنته لتلك المساعدات، وقالت ماريا أيالا، وهي أم لأحد المختفين بسبب جرائم غوزمان: "أُفضل التضور جوعًا على تلقي المساعدة في صندوق للطعام. ابني لا يساوي صندوق طعام، بل يساوي أكثر من ذلك بكثير هو وجميع من اختفوا".


وتدير أليخاندرينا غوزمان تجارة تستخدم شهرة والدها في بيع منتجات كالمشروبات الكحولية والملابس التي تحمل اسم "إل تشابو 701" نسبة لاحتلال والدها المرتبة رقم 701 بيت أكثر أغنياء العالم طبقًا لمجلة فوربس الأمريكية عام 2009.


ويقول ماريو كامبوس، مدير "إل تشابو 701": نفعل كل ما بوسعنا. نحن مسؤولون ونحاول جعل الناس يخبروننا بمن يحتاجون المساعدة"، ووُزع أكثر من 480 صندوقًا من مساعدات "إل تشابو" في غوادالاخارا حتى الآن، وسجلت المكسيك حوالي 550 وفاة جراء الإصابة بالفيروس من بين أكثر من 6800 إصابة.

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