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أخبار العالم

تسجيل 106 إصابات جديدة.. المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو لمواجهة كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 06:40 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا حتى 20 مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2670 حالة.

ونقلت قناة "العربية" عن ماريا فان كيرخوف، المسئولة التقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض. مضيفة إن "الاحتواء ممكن، لكنها ستكون معركة صعبة".

وشددت كيرخوف على ضرورة عدم تخلي كافة البلدان، خاصة الإفريقية، عن الأمل في مكافحة تفشي الفيروس المستجد. 
وقالت ماريا فان كيرخوف وهي قيادية تقنية لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن العديد من البلدان في أوروبا وآسيا نجحت في السيطرة على تفشي المرض.

وسجلت حتى اليوم السبت إصابة أكثر من 2,250,000 شخص نصفهم في أوروبا، بحسب آخر إحصاءات مستقاة من مصادر رسمية حول العالم.

وعلى الرغم من أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى في العالم نظرًا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، فتحت منظمة الصحة العالمية نافذة أمل مؤكدة أنه يمكن احتواء الفيروس.
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