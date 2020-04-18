حكم صيام من ابتلع بقايا الطعام بالفم.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا بلع الصائم ما بقي من الطعام بين أسنانه دون عمد منه لا يفسد صومه.
وأضاف «عثمان» خلال إجابته عن سؤال: «هل يجب المضمضة من الطعام حال تناوله بعد الوضوء؟»، أن ما يوجد في الفم من آثار الطعام أو اللحم لا يضر الصلاة، سواء بقي أو أخرجه في الصلاة وطرحه أو في منديل أو في جيبه، لكن لا يبتلعه.
وأشار إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.
ونوه بأن من ابتلع بقايا الطعام المتبقية في الفم وبين أسنانه سهوًا فصلاته صحيحة، ويستحب المضمضة لمن أكل بعد الوضوء حتى لا تبقى آثار للأكل في فمه، وإن لم يتوضأ فلا شيء عليه.
حكم صيام يوم الشك
أكدت دار الإفتاء، أنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء صيام أيام من رمضان الماضي، أو إذا وافق عادة له كصيام يوم الخميس، أو لقضاء نذر.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من عليه صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وإن كان اليوم التالي له رمضان؟» أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحوًا أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة كصيام يومي الاثنين أو الخميس أو قضاءً أيام من رمضان الماضي أو من عليه صيام نذر.
وأوضحت أن يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تردّد الناس في كونه من رمضان ذلك لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يومًا وقد يكون ثلاثين يومًا، مؤكدة أنه لا يجوز أن يصوم الإنسان هذا اليوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه.
هل العمليات الجراحية تفسد الصوم
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء الجراحات الطبية دون دخول شيء إلى الجوف لا يفسد الصوم.
وأكد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على أسئلة المتابعين ، أن الفقهاء رأوا أن من طعن في معركة ونفذت الطعنة إلى الجوف فتفطر إما إذا لم تنفذ فلا يفطر.
هل حقن الوريد تفسد الصوم
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حقن الأنسولين لا تؤثر على الصيام ولا تفسده لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أذان الفجر إلى غروب الشمس والمفطرات هى كل ما يدخل إلى جوف الإنسان.
وأضاف عمران، في في رده على سؤال "ما حكم أخذ حقن الأنسولين في نهار رمضان؟ أن المنافذ المنفتحة في الجسم إذا تسرب منها شئ إلى الجسد يفسد الصوم كالفم والأنف، منوها أن الحقنة موضع السؤال لا تدخل من منفذ منفتح فهى تدخل من الوريد وبالتالى لا تذهب للجوف وكل ما يؤخذ من الحقن بهذه الطريقة لا يفطر.