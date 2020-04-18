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نشأت الديهي يهاجم الـ BBC : وقاحة ومهنية غائبة

السبت 18/أبريل/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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توك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الـ BBC تروج لوقاحتها، وتنشر خبر بعنوان :" أطباء في مصر يشكون نقص الكمامات أو المطهرات".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذه مهنية غائبة في الـ BBC، وهذا العنوان يعكس توجهات القناة ويهدف للإساءة لمصر.

وتابع "الديهي"، أن هذا العنوان مجتزئ والمتن يختلف عن العنوان تمامًا، ففي المتن هناك طبيب تحدث عن توافر المستلزمات الطبية داخل المستشفى المتواجد بها، ومع ذلك ركزت كاتبة التقرير على الشيء السلبي بما يعكس توجه القناة تجاه مصر.
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