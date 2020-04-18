محافظ الفيوم: توفير 67 ألف كمامة لتغطية احتياجات المنشآت الحكومية





أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توفير 67 ألف كمامة، لتغطية احتياجات المنشآت الحكومية والخدمات العامة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الوقائية التى تتخذها المحافظة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأوضح "الأنصاري في بيان أنه تم تصنيع كمية من هذه الكمامات بأحد المصانع بمنطقة الفتح الصناعية بكوم أوشيم، ومصنع آخر بمنطقة العزب بمركز الفيوم، لافتًا الى استلام المحافظة 19 الف و500 كمامة طبية منها، كما ساهمت الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا رجال الأعمال في توفير المستلزمات الطبية والمطهرات والمنظفات وأجهزة قياس الحرارة عن بعد.





وكشف المحافظ عن توفير 140 شنطة معدات حماية شخصية، تحتوي كل منها على 10 كمامات، وجيل معقم لليد، ومطهر متعدد الاغراض، تم تسليمها أمس للفرق الطبية المعزولة بالمدينة الجامعية، كما تم تسليم المدينة الجامعية 100 صندوق مواد غذائية و100 كيلو جرام من اللحوم.





وأكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى بين المواطنين، مشيرًا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والشوارع والمنازل بمختلف أنحاء المحافظة لتوفير الوقاية اللازمة لأهالى المحافظة من فيروس كورونا، إلى جانب أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية لحمايتهم من العدوى.



