بيكدبوا الكدبة ويصدقوها.. نوال الزغبى تشعل تويتر برسالة نارية

وجهت الفنانة نوال الزغبى رسالة نارية من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر





وقالت الزغبى من خلال تغريدتها " في ناس بيتنفسوا كذب... وبيكذبوا الكذبة وبيصدقوها... بتسمعلن بيفتكروا حالن اذكياء "





يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"





وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.



