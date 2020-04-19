فيلم عن حديقة الأورمان .. الزراعة للمواطنين: يوم شم النسيم "خليك في البيت"

قام قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإنتاج فيلم تسجيلي عن حديقة الأورمان، يتم اذاعته يوم شم النسيم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.





ويقول د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ان حديقة الأورمان كانت تستقبل آلاف المواطنين من مختلف المحافظات للاحتفال بأعياد شم النسيم بين الزهور والأشجار والمسطحات الخضراء ولكن هذا العام تم اغلاقها نظرا لظروف فيروس كورونا وحفاظا على صحة المواطنين

ولذلك كانت توجيهات وزير الزراعة بإنتاج فيلم تسجيلي من خلال قناة مصر الزراعية التابعة للوزارة عن الحديقة يتم اذاعته يوم شم النسيم بهدف توصيل الحديقة للمواطن حتى يستمتع بمشاهدتها وهو في منزله.





وأضاف عزوز ان الحديقة أنشائها الخديوي اسماعيل سنة 1873و تبلغ مساحتها 28 فدان تضم مجموعة من الزهور والأشجار النادرة والاثرية وتنوع نباتي أكثر من 1200 نوع نباتي





#احم نفسك - احم بلدك#

#حديقة الاورمان في بيتك #