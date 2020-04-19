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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:19 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 19  نيسان-ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

برج الحمل:
مهنيًا: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها والوصول الى بر الامان
عاطفيًا: تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه وتصل الى كل ما تريده وتخطط له يا عزيزي
صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل

برج الثور:
مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة 
عاطفيًا: الاحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثارًا وخيمة على العلاقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتمًا بالمحافظة عليها
صحيًا: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا ونوعًا من الإحباط، لكن على مدى قصير جدًا


برج الجوزاء:
  مهنيًا: الحظ حليفك هذا اليوم على الصعيد المهني وتحقق أرباحًا كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها وتعزز منصبك فى العمل 
عاطفيًا: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته
صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك


برج السرطان:
مهنيًا: يتطلب عملك تنقلات كثيرة، لا تتأخر في القيام بها مع أنها مضيعة للوقت اذا كنت غير مرتاح فحاول ان تطور نفسك اكثر للوصول الى ماتريد 
عاطفيًا: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه فاستغل كل لحظة جنب الحبيب
صحيًا: تأخذ المبادرة وتتصل بالأصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم


برج الاسد:
مهنيًا: رغم ان هذا الشهر كان ليس جيد عموما بالنسبة لك لكن اليوم الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيرًا 
عاطفيًا: لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي
صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة

برج العذراء:
مهنيًا:يحذرك اليوم الفلك  من التهورخاصتا لاصحابة المضاربة فى البورصة ، الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحدث تحولًا في أهدافك
عاطفيًا: يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل
صحيًا: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب


برج الميزان:
مهنيًا: تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصًا قادرين على مساعدتك فى النهوض والتقدم فى المجال المهني 
عاطفيًا: لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابيًا في تعاملك مع الشريك
صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا

برج العقرب:
مهنيًا: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها 
عاطفيًا: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معًا
صحيًا: أبذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد


برج القوس:                          
مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام ودون تاخير وتجد السلام المهني هذا اليوم 
عاطفيًا: تفكّر جديًا في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريبًا منه ويدللك
صحيًا: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة

برج الجدي
مهنيًا: تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات للخروج منه 
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فالحبيب ينتظر إشارة منك، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك الصادقة تجاهه
صحيًا: حاول قد الإمكان الخروج الروتين خلال هذه الفترة تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة

برج الدلو:
مهنيًا: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شرًا 
عاطفيًا: يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة
صحيًا: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر


برج الحوت:
مهنيًا: لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع صعبة قد تكون نتائجها سلبية بل حاول التركيظ حاليا على تقييم حالتك المهنية وتفكير فى تحسين حالتك بالطريقة الصحيحة 
عاطفيًا: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائمًا وانظر إلى الحياة بأمل
صحيًا: تمر بيوم عصيب وتشنّج وانفعالات تتركك في حالة صحية غير مريحة تستمر أيامًا

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