توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 19 نيسان-ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



برج الحمل:

مهنيًا: لا تتخاذل أمام المشاكل بل واجهها بكل قوة وعزيمة فأنت قادر على حلّها والوصول الى بر الامان

عاطفيًا: تستخدم كل الوسائل لإبراز مواهبك أمام الحبيب ولفت نظره وإثارة إعجابه وتصل الى كل ما تريده وتخطط له يا عزيزي

صحيًا: قلّة النوم تسبب لك الجهد والتعب، فحاول أن تعوّض ذلك بالتخفيف من العمل





برج الثور:

مهنيًا: عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار العرض الأنسب والأكثر جديّة

عاطفيًا: الاحتكاكات السلبية مع الشريك قد تترك آثارًا وخيمة على العلاقة، عليك المبادرة إذا كنت مهتمًا بالمحافظة عليها

صحيًا: فشل ذريع يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا ونوعًا من الإحباط، لكن على مدى قصير جدًا





برج الجوزاء:

مهنيًا: الحظ حليفك هذا اليوم على الصعيد المهني وتحقق أرباحًا كبيرة لم تكن تتوقعها أو تحلم بها وتعزز منصبك فى العمل

عاطفيًا: لا تستمع إلى أقاويل الآخرين ولا تحكم على الحبيب قبل أن تتعرف إلى شخصيته

صحيًا: تعاني قلّة النوم، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه وانعكاسه سلبًا على صحتك





برج السرطان:

مهنيًا: يتطلب عملك تنقلات كثيرة، لا تتأخر في القيام بها مع أنها مضيعة للوقت اذا كنت غير مرتاح فحاول ان تطور نفسك اكثر للوصول الى ماتريد

عاطفيًا: تعيش مع الشريك سعادة لم تعرفها من قبل وتشعر بالراحة والطمأنينة معه فاستغل كل لحظة جنب الحبيب

صحيًا: تأخذ المبادرة وتتصل بالأصدقاء وتدعوهم إلى رحلة ترفيهية تريح أعصابكم





برج الاسد:

مهنيًا: رغم ان هذا الشهر كان ليس جيد عموما بالنسبة لك لكن اليوم الحظّ إلى جانبك وتحصل على مكافأة مالية لم تكن تتوقعها تفرحك كثيرًا

عاطفيًا: لا تشعر بأي حب تجاه الشريك ولكنك تمضي في علاقتك به بسبب وضعه الصحي

صحيًا: ابتعد عمّن يحاول إزعاجك واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة





برج العذراء:

مهنيًا:يحذرك اليوم الفلك من التهورخاصتا لاصحابة المضاربة فى البورصة ، الحظ إلى جانبك ويفتح أمامك آفاقًا جديدة ويحدث تحولًا في أهدافك

عاطفيًا: يسود الهدوء حياتك العاطفية ويساعدك على التغلّب على المشكلات العابرة والتخطيط لمستقبل أفضل

صحيًا: عند شعورك بأدنى ألم في صدرك، أترك كل شيء وتوجّه فورًا إلى الطبيب





برج الميزان:

مهنيًا: تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشكلات وتجد أشخاصًا قادرين على مساعدتك فى النهوض والتقدم فى المجال المهني

عاطفيًا: لا يمكنك تجاهل مشاعرك وحاجتك العاطفية لذا كن إيجابيًا في تعاملك مع الشريك

صحيًا: تبدو في حالة مشرقة ونفسية مرتاحة، بفضل اتّباعك نظامًا غذائيًا ورياضيًا ممتازًا

برج العقرب:

مهنيًا: ركّز اهتمامك على عملك وعلاقتك بزملائك والمسؤولين لتحقّق التقدم المنشود وتنال الترقية التي تستحقها

عاطفيًا: يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب وتنطلقات في رحلة العمر معًا

صحيًا: أبذل جهدًا مضاعفًا حتى لو انزعجت بعض الشيء، فهو الحل الوحيد للتخلص من الوزن الزائد





برج القوس:

مهنيًا: نشاطك في العمل غير مسبوق هذا اليوم وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام ودون تاخير وتجد السلام المهني هذا اليوم

عاطفيًا: تفكّر جديًا في الارتباط بالشريك، فأنت تشعر بالفرح عندما تكون قريبًا منه ويدللك

صحيًا: حاول أن تتخطى المشكلات التي تمرّ بها، ورفّه عن نفسك بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة





برج الجدي

مهنيًا: تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات للخروج منه

عاطفيًا: اذا كنت اعزب فالحبيب ينتظر إشارة منك، لا تتردد في الإفصاح عن مشاعرك الصادقة تجاهه

صحيًا: حاول قد الإمكان الخروج الروتين خلال هذه الفترة تريح نفسيتك وأعصابك برفقة العائلة





برج الدلو:

مهنيًا: نفّذ أعمالك بكل دقة ومسؤولية وتجنّب الوقوع في أخطاء يصعب تصحيحها لأن بعض الزملاء يتربصون بك شرًا

عاطفيًا: يعبّر لك أحد الأشخاص عن إعجابه بك وعن رغبته في الارتباط، وتبادله الشعور نفسه وتنشأ علاقة

صحيًا: راقب ضغطك ودقات قلبك، وافحص نظرك، فالصداع شبه الدائم قد يكون سببه ضعف النظر





برج الحوت:

مهنيًا: لا تتوقع الكثير ولا تغامر ببدء مشاريع صعبة قد تكون نتائجها سلبية بل حاول التركيظ حاليا على تقييم حالتك المهنية وتفكير فى تحسين حالتك بالطريقة الصحيحة

عاطفيًا: وضعك العاطفي في تحسّن فلا تتذمر ولا تكن متشائمًا وانظر إلى الحياة بأمل