قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات صاحبات سيرة طويلة في العمل العام علي قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش

قائمة الدمرداش
قائمة الدمرداش
حسام الحارتي


تضم قائمة أبناء الزهور التي يأتي علي رأسها المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الحالي ، ثلاث سيدات مارسن جميعهن العمل العام و تركن بصمة بارزة فيه حيث يخضن الانتخابات في ثلاث مواقع مختلفة وهن: دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن، ودكتورة نشوى النحاس المرشحة على مقعد العضوية عن التجمع الخامس، ودكتورة آية شريف المرشحة على مقعد العضوية تحت السن.

واليكم مقتطفات من السيرة الذاتية للثلاث مرشحات في قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش.

دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن هي أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس وتعمل أيضا مترجمة فورية معتمدة لدي المنظمات و الهيئات التابعة للأمم المتحدة و وزارة الخارجية المصرية...كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزهور الحالي والسابق و أسهمت في الإشراف علي لجنة المرأة والطفل واللجنة الداخلية و شاركت بالعمل ضمن كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لتحقيق طفرة خدمية وانشائية ونوعية بنادي الزهور.

تضم القائمة ايضًا الدكتورة نشوى النحاس استشاري الامصال واللقاحات بالشركة القابضة للامصال فاكسيرا وعضو مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ، ومنسق لجنة الخدمات الطبية والعيادات ومنسق لجنة الشباب بالتجمع الخامس حيث ساهمت ايضا في التطور الكبير الذي شهده نادي الزهور خلال السنوات الماضية حيث شاركت بفعالية في تطوير الخدمات الطبية والتوعوية داخل النادي وتهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، خاصة في فرع التجمع الخامس، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين فروع النادي

وضمت قائمة أبناء الزهور في المرشحات تحت السن أحد الكوادر الشابة المميزة التي نشأت في النادي وهي الدكتورة آية شريف وهي طبيبة أسنان بمستشفى الجلاء العسكري ورغم صغر سنها فقد تولت العديد من المناصب الإدارية الهامة يأتي على رأسها سكرتير عام اللجنة الفنية العليا لاتحاد السباحة الفنية المصري، وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية.

ويتضمن برنامج آية شريف دمج الشق التربوي بالجانب الرياضي خاصة للأطفال والبراعم مع الاهتمام بأنشطة المرأة المختلفة داخل النادي من أجل بناء جيل متوازن رياضيا وثقافيا وصحيا،

وتضم قائمة «أبناء الزهور» كلا من: المستشار الدكتور محمد الدمرداش في منصب الرئيس، المستشار إيهاب الشريطي في منصب نائب الرئيس، المحاسب علي عادل أمين الصندوق، المهندس أحمد أسامة أمين الاستثمار ، فيما تضم قائمة الأعضاء فوق السن اللواء دكتور مهندس حازم حسن، الدكتور مهندس أيمن بيرم، المهندس محمد عبد السلام، الدكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني المهندس محمد البستاني؛ فيما تضم قائمة الأعضاء تحت السن المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، الدكتورة آية شريف وعن فرع التجمع الخامس اللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز ، الدكتورة نشوى النحاس.
وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر والتي تتضمن بند الانتخابات.سيدات صاحبات سيرة طويلة في العمل العام علي قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش


تضم قائمة أبناء الزهور التي يأتي علي رأسها المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الحالي ، ثلاث سيدات مارسن جميعهن العمل العام و تركن بصمة بارزة فيه حيث يخضن الانتخابات في ثلاث مواقع مختلفة وهن: دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن، ودكتورة نشوى النحاس المرشحة على مقعد العضوية عن التجمع الخامس، ودكتورة آية شريف المرشحة على مقعد العضوية تحت السن.

واليكم مقتطفات من السيرة الذاتية للثلاث مرشحات في قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش.

دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن هي أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس وتعمل أيضا مترجمة فورية معتمدة لدي المنظمات و الهيئات التابعة للأمم المتحدة و وزارة الخارجية المصرية...كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزهور الحالي والسابق و أسهمت في الإشراف علي لجنة المرأة والطفل واللجنة الداخلية و شاركت بالعمل ضمن كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لتحقيق طفرة خدمية وانشائية ونوعية بنادي الزهور.

تضم القائمة ايضًا الدكتورة نشوى النحاس استشاري الامصال واللقاحات بالشركة القابضة للامصال فاكسيرا وعضو مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ، ومنسق لجنة الخدمات الطبية والعيادات ومنسق لجنة الشباب بالتجمع الخامس حيث ساهمت ايضا في التطور الكبير الذي شهده نادي الزهور خلال السنوات الماضية حيث شاركت بفعالية في تطوير الخدمات الطبية والتوعوية داخل النادي وتهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، خاصة في فرع التجمع الخامس، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين فروع النادي

وضمت قائمة أبناء الزهور في المرشحات تحت السن أحد الكوادر الشابة المميزة التي نشأت في النادي وهي الدكتورة آية شريف وهي طبيبة أسنان بمستشفى الجلاء العسكري ورغم صغر سنها فقد تولت العديد من المناصب الإدارية الهامة يأتي على رأسها سكرتير عام اللجنة الفنية العليا لاتحاد السباحة الفنية المصري، وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية.

ويتضمن برنامج آية شريف دمج الشق التربوي بالجانب الرياضي خاصة للأطفال والبراعم مع الاهتمام بأنشطة المرأة المختلفة داخل النادي من أجل بناء جيل متوازن رياضيا وثقافيا وصحيا،

وتضم قائمة «أبناء الزهور» كلا من: المستشار الدكتور محمد الدمرداش في منصب الرئيس، المستشار إيهاب الشريطي في منصب نائب الرئيس، المحاسب علي عادل أمين الصندوق، المهندس أحمد أسامة أمين الاستثمار ، فيما تضم قائمة الأعضاء فوق السن اللواء دكتور مهندس حازم حسن، الدكتور مهندس أيمن بيرم، المهندس محمد عبد السلام، الدكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني المهندس محمد البستاني؛ فيما تضم قائمة الأعضاء تحت السن المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، الدكتورة آية شريف وعن فرع التجمع الخامس اللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز ، الدكتورة نشوى النحاس.
وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر والتي تتضمن بند الانتخابات.

الزهور نادي الزهور انتخابات الزهور أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

ترشيحاتنا

الاب المكلوم

والد صغير الإسماعيلية ضحية واقعة الصاروخ الكهربائي : القضية فيها متهمون آخرون

لحظة تمثيل الجريمة

استدعاء والد الطفل المتهم في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

مدينة أبو سمبل السياحية

أبوسمبل تتزين لاستقبال المشاركين في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس.. صور

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

المزيد