سيدات صاحبات سيرة طويلة في العمل العام علي قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش



تضم قائمة أبناء الزهور التي يأتي علي رأسها المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الحالي ، ثلاث سيدات مارسن جميعهن العمل العام و تركن بصمة بارزة فيه حيث يخضن الانتخابات في ثلاث مواقع مختلفة وهن: دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن، ودكتورة نشوى النحاس المرشحة على مقعد العضوية عن التجمع الخامس، ودكتورة آية شريف المرشحة على مقعد العضوية تحت السن.

واليكم مقتطفات من السيرة الذاتية للثلاث مرشحات في قائمة أبناء الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش.

دكتورة مي فارس المرشحة على مقعد العضوية فوق السن هي أستاذ الترجمة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن جامعة عين شمس وتعمل أيضا مترجمة فورية معتمدة لدي المنظمات و الهيئات التابعة للأمم المتحدة و وزارة الخارجية المصرية...كما تشغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزهور الحالي والسابق و أسهمت في الإشراف علي لجنة المرأة والطفل واللجنة الداخلية و شاركت بالعمل ضمن كوكبة من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لتحقيق طفرة خدمية وانشائية ونوعية بنادي الزهور.

تضم القائمة ايضًا الدكتورة نشوى النحاس استشاري الامصال واللقاحات بالشركة القابضة للامصال فاكسيرا وعضو مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ، ومنسق لجنة الخدمات الطبية والعيادات ومنسق لجنة الشباب بالتجمع الخامس حيث ساهمت ايضا في التطور الكبير الذي شهده نادي الزهور خلال السنوات الماضية حيث شاركت بفعالية في تطوير الخدمات الطبية والتوعوية داخل النادي وتهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، خاصة في فرع التجمع الخامس، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين فروع النادي

وضمت قائمة أبناء الزهور في المرشحات تحت السن أحد الكوادر الشابة المميزة التي نشأت في النادي وهي الدكتورة آية شريف وهي طبيبة أسنان بمستشفى الجلاء العسكري ورغم صغر سنها فقد تولت العديد من المناصب الإدارية الهامة يأتي على رأسها سكرتير عام اللجنة الفنية العليا لاتحاد السباحة الفنية المصري، وعضو لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية.

ويتضمن برنامج آية شريف دمج الشق التربوي بالجانب الرياضي خاصة للأطفال والبراعم مع الاهتمام بأنشطة المرأة المختلفة داخل النادي من أجل بناء جيل متوازن رياضيا وثقافيا وصحيا،

وتضم قائمة «أبناء الزهور» كلا من: المستشار الدكتور محمد الدمرداش في منصب الرئيس، المستشار إيهاب الشريطي في منصب نائب الرئيس، المحاسب علي عادل أمين الصندوق، المهندس أحمد أسامة أمين الاستثمار ، فيما تضم قائمة الأعضاء فوق السن اللواء دكتور مهندس حازم حسن، الدكتور مهندس أيمن بيرم، المهندس محمد عبد السلام، الدكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني المهندس محمد البستاني؛ فيما تضم قائمة الأعضاء تحت السن المهندس علي إسماعيل عبد الغفار، الدكتورة آية شريف وعن فرع التجمع الخامس اللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز ، الدكتورة نشوى النحاس.

وقام نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش بدعوة أعضاءه لحضور الجمعية العمومية العادية للنادى وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والقرارات الوزارية المنفذة له ولائحة النظام الاساسي للنادى وتعديلاتها والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر والتي تتضمن بند الانتخابات.