الأربعاء.. رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين من اليونان وصربيا والمجر

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا عن أنه يجري حاليا العمل علي تنظيم رحلة لطائرة مصرية لعودة المصريين العالقين في كل من اليونان وصربيا والمجر.





وقال بيان على صفحة السفارة على موقع التواصل "فيسبوك" إنه تم تضمين المواطنين المصريين العالقين بالمجر أيضا- الحالات الحرجة وطلبة المنح من فئة البكالوريوس حيث ستقلع الرحلة من مطار بلجراد الدولي يوم ٢٢ ابريل الجاري ويجري العمل علي تنظيم النقل من بودابست الي بلجراد بحافلة .



