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أخبار البلد

الأربعاء.. رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين من اليونان وصربيا والمجر

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:01 ص
سفارة جمهورية مصر
سفارة جمهورية مصر العربية
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محمد وديع
أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في صربيا عن أنه يجري حاليا العمل علي تنظيم رحلة لطائرة مصرية لعودة المصريين العالقين في كل من اليونان وصربيا والمجر.

وقال بيان على صفحة السفارة على موقع التواصل "فيسبوك" إنه تم تضمين المواطنين المصريين العالقين بالمجر أيضا- الحالات الحرجة وطلبة المنح من فئة البكالوريوس حيث ستقلع الرحلة من مطار بلجراد الدولي يوم ٢٢ ابريل الجاري ويجري العمل علي تنظيم النقل من بودابست الي بلجراد بحافلة .

وطالبت السفارة المصريين ممن لديه الرغبة في العودة علي متن الرحلة المشار إليها ووفقًا للشروط الموضحة أعلاه سرعة موافاتها بياناته علي البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]  متضمنة صورة جواز السفر الخاص به وصورة تأشيرة الدخول ورقم الهاتف الخاص به بشكل فوري، وفي موعد اقصاه الثانية عشر ظهر يوم ٢٠ ابريل الجاري، وذلك حتي يتسني استكمال الإجراءات اللازمة.
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