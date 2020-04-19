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سيارات

شاهد.. مواصفات هيونداي أكسنت 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تنتمي سيارة هيوندا اكسنت 2020 إلى فئة السيدان صغير الحجم  مع وجود الكثير من المزايا في السيارة وتتسم بمحرك دفع رباعي سعة 1.4 لتر بقوة 100 حصان ومتوسط استهلاك للوقوقد 6. لتر لكل 100 كيلو .

وتتوفر السيارة بنظام التحكم في الثنبات الإليكتروني  ونظام التحكم في مساعدة التشغيل على المرتفعات وتتمتع السيارة بوسائل ترفيه اخري.  مثل عجلة قيادة متعددة الاستخدام مع أوامر صوتية ومزيل ضباب خلفي، ومساحات مطر أوتوماتيكية، ونظام صوتي بـ6 سماعات، وكذلك فتحات مكيف الهواء للمقاعد الخلفية. 

يذكر أن أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية بعد انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد -19 مد مدة الضمان لأكثر من 1.21 مليون سيارة حول العالم.


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