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اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الأحد

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:38 ص
اسعار اللحوم اليوم
اسعار اللحوم اليوم
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آمنة عبد العظيم
استقرت أسعار اللحوم فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، اليوم الأحد 19-4 -2020.

وتراوح سعر اللحم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيهًا للكيلو.

وسجل اللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا.

وتراوحت أسعار السجق ما بين 110-125 جنيهًا، البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.
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