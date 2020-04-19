أسعار اللحوم اليوم الأحد

استقرت أسعار اللحوم فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، اليوم الأحد 19-4 -2020.
وتراوح سعر اللحم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيهًا للكيلو.
وسجل اللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا.
وتراوحت أسعار السجق ما بين 110-125 جنيهًا، البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا.
وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.
وتراوح سعر اللحم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيهًا للكيلو.
وسجل اللحم المفروم من 110- 140 جنيهًا.
وتراوحت أسعار السجق ما بين 110-125 جنيهًا، البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيهًا.
وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 حتى 140 جنيهًا، تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات.