بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين

فيروس كورونا أصبح النغمة السائدة المنتشرة فى حياتنا اليومية، حتى أصيب المصريون بروح الإحباط واليأس بسبب هذه الجائحة التى لم يمر بها العالم من قبل، لكى تغير مسار حياتهم، حيث صاحب هذا الوباء العالمى إجراءات مشددة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا من فرض حظر التجوال ومنع التجمعات للسيطرة على هذا الفيروس القاتل، إلا أن المصريين ما زال لديهم أمل كبير فى أن تتحسن أموالهم فى عام 2020.





ينتظر المصريون انفراجة كبيرة فى شهر يوليو المقبل بعد تطبيق قرارات زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.





وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم.





75 جنيها شهريا





ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .





العلاوة الخاصة





كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.





الحافز الإضافي





ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع مايلي:









1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها

2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة