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تعليم

​جامعة حلوان: استخدام تقنية النانوتكنولوجي لتطوير منسوجات مضادة لمواجهة كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كريم ناصر
بادرت كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، بالعمل على مشروع بحثى يهدف إلى تطوير منسوجات جديدة معدلة بتقنية النانو تكنولوجي مضادة للميكروبات، للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد بين مقدمي الرعاية الصحية. 


ويعتبر فيروس كورونا المستجد "19 COVID" مرض معد وبائي، ويمثل خطرًا كبيرا في جميع أنحاء العالم بسبب انتشاره السريع بين الأشخاص ومقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والممرضين وباعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى بسبب التردد اليومى للمرضى عليهم أثناء تأدية أعمالهم بالمستشفيات ونقص المعدات الوقائية الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم، ونظرًا لأن الحفاظ على سلامة مقدمي الرعاية الصحية من العدوى يعتبر أمرًا بالغ الأهمية بكل البلدان، وذلك لمنع انتشار الوباء والعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمصابين تم العمل على المشروع الجديد لإنتاج ومعالجة المنسوجات بتقنية النانوتكنولوجي للسيطرة على عدوى فيروس كورونا المستجد بين مقدمي الرعاية الصحية. 

ويهدف المشروع إلى استخدام تقنية النانوتكنولوجى لإنتاج منسوجات ومعالجتها باستخدام جسيمات نانومترية والتى أثبتت الأبحاث السابقة أن لها نشاطا مضاد للميكروبات وكذلك الفيروسات، وذلك من خلال قدرة هذه الجسيمات على إنتاج جزيئات الأوكسجين التفاعلية القاتلة للكائنات الحية الدقيقة وعلى ذلك يهتم هذا المشروع بإنتاج هذه المنسوجات المعالجة والتي يمكن استخدامها فى تصنيع معدات الوقاية الشخصية لمقدمى الرعاية الصحية مثل العباءات والقفازات والأقنعه اللازمة لسلامتهم وحمايتهم من العدوى بالفيروس. 

ويفترض الفريق البحثى للمشروع أنه عند تراكم القطرات البيولوجية التي قد تحمل الفيروس والناتجة عن السعال والعطس وما إلى ذلك من الشخص الحامل للفيروس أو المصاب على المنسوجات المعالجة بالجسيمات النانومترية، عندئذ يبدأ تفاعل غلاف الفيروس وكذلك البروتينات السطحية للفيروس مع جزيئات الأوكسجين النشطة كيميائيًا والناتجة بواسطة الجسيمات النانومترية والتى تبدأ مهاجمة كلا من الغلاف الخارجى الدهنى المزدوج والمستقبلات البروتينية بالفيروس والمسئولة عن حدوث العدوى الفيروسية مما يؤدى إلى تلفها وبالتالى القضاء على الفيروس. 

وتشمل أنشطة المشروع على إنتاج الجسيمات النانومترية بواسطة الفريق البحثي بكلية الصيدلة ثم يقوم الفريق البحثى الممثل بكلية الفنون التطبيقية بإنتاج المنسوجات ثم معالجة المنسوجات المنتجة بهذه الجسيمات النانومترية ثم يقوم الفريق البحثى بكلية صيدلة حلوان بالتعاون مع فريق بحثى بكلية صيدلة عين شمس بإجراء اختبارات السلامة والسمية، وذلك لضمان سلامة استخدام هذه المنسوجات المعالجة بواسطة فريق الرعاية الصحية ثم يقوم الفريق البحثى بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بتصميم وتفصيل نموذج أولى لبدلة ليتم اختبارها مبدئيا من قبل أعضاء مقدمى الرعاية الصحية من هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان. 

وسيقوم الفريق البحثى بكلية الصيدلة بعد ذلك بإجراء الدراسات الإحصائية الخاصة بسلامة وأمان وفاعلية هذا المنتج بعد تجربة الاستخدام الأولية لتقييم أى انخفاض محتمل فى معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات.

 جدير بالذكر أن هذه المنسوجات المعالجة ستساعد أيضا في الحد من انتشار العدوى البكتيرية (bacteria resistant) بالمستشفيات، وذلك لعدم قدرة الكائنات الحية الدقيقة على مقاومة جزيئات الأكسجين التفاعلية.

 ويعمل على المشروع فريق بحثى من كلية الصيدلة وهم د. ياسمين أبوزيد - مدرس بقسم الصيدلانيات والمشرف الرئيسي على المشروع بالتعاون مع المعيدين بقسم الصيدلانيات د نرمين رفعت محمد، د جهاد عماد الخولى، وكذلك الفريق البحثى بكلية الفنون التطبيقية وهم كلا من د. الأمير محمد إمام- مدرس بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، د. حافظ سعيد حواس- مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو، بالاشتراك مع عدد من المعيدين بالكلية، وبالتعاون مع د. نادية حمدى - الأستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.
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