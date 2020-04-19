توريد ١٨٨٦ طن قمح في سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، عن توريد ١٨٨٦ طن و٨٠٧ كيلو جرام قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء استلام القمح من المزارعين، الأربعاء الماضي.





وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم على جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.





وأوضح “إبراهيم” أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.





جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.