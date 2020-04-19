AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد ١٨٨٦ طن قمح في سوهاج

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:21 ص
صوامع القمح
صوامع القمح
Advertisements
خالد رياض

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، عن توريد ١٨٨٦ طن و٨٠٧ كيلو جرام قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة، منذ بدء استلام القمح من المزارعين، الأربعاء الماضي.


وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن هناك تعليمات مشددة من اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم على جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بجميع الشون والصوامع بنطاق كل وحدة محلية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين للتسهيل عليهم في عملية التوريد.


وأوضح “إبراهيم” أن غرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تنعقد بشكل مستمر لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات توريد الأقماح من المزارعين.


جدير بالذكر أن استلام محصول القمح من المزارعين يتم وفقًا للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: أسعار القمح هذا العام مرضية

زراعة 240 ألف فدان قمح في أسيوط والانتهاء من تجهيز 27 شونة وصومعة

استعدادا لاستقبال حصاد 130 ألف فدان.. 22 موقع تخزين في بني سويف بطاقة استيعابية 230 ألف طن قمح

التموين: بدء توريد القمح المحلي غدا ولمدة 3 أشهر

انطلاق موسم توريد الأقماح لشون الأقصر بإجراءات وقائية مشددة ضد كورونا

في أول يوم بالموسم.. محافظ بني سويف: انتظام أعمال توريد القمح في 222 مخزنا تستوعب 240 ألف طن

ترشيحاتنا

الكويت: فحص كورونا شرط لتجديد الإقامة لجميع المقيمين من الجنسية الهندية

بسبب كورونا.. المصارع النمساوي فيلهلم أوت يعلن اعتناقه الإسلام.. فيديو

أخرستوس أنستى.. مقدمو صباح الخير يا مصر يحتفلون بـ شم النسيم.. فيديو

الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

AdvertisementS

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور