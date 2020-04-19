المشد: توريد 25 ألف طن مكرونة للتموين خلال الشهر الجارى بزيادة 10 آلاف طن

قال وجدى المشد رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعه الحبوب باتحاد الصناعات، انه تم زيادة الكميات الموردة من سلعة المكرونة لوزارة التموين بزيادة 10 آلاف طن ليصل اجمالى الكميات خلال شهر ابريل الجارى الى ما يقرب من 25 الف طن.





وأشار إلى انه رغم ارتفاع اسعار الدقيق ومستلزمات عناصر الانتاج بنسبه 25% الا انه يتم التوريد بدون اى زيادة فى الأسعار .





وأضاف ان الشركات من أعضاء شعبة المكرونة تقوم بطرح السلعة أيضا بكميات كبيرة في الأسواق الأخرى على مستوى الجمهورية بدون اى زيادة ايضا في الأسعار لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية بشكل مستمر.





ولفت الى أن المخزون يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 4.5 أشهر .



