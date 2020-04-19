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حوادث

الداخلية: رفع أي سيارة متوقفة على الكورنيش بجميع المحافظات اعتبارًا من 8 مساء

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:11 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
أكدت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من اليوم الأحد، عقب بدء الحظر في الساعة 8 مساءً سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بإنتظار السيارات بها. 



وكانت وزارة الداخلية أعلنت امس أنه من المقرر إعتبارًا من صباح غدا الإثنين، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بإنتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة ، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الإنتظار بتلك الطرق.


وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر غلق المولات والمحال التجارية، يوم الاثنين  وكذا الغلق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع التجمعات، بالإضافة إلى ايقاف كافة وسائل النقل العام في هذا اليوم، بما يشمل السكة الحديد، ومترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، ووسائل النقل النهري، ووسائل النقل الخاص وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ، للحد من الكثافات.
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