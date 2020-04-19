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أخبار العالم

لبنان يقلص ساعات حظر التجول بعد انخفاض وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتقليص فترة حظر التجول في البلاد مع زيادة الساعات المخصصة لعمل الأنشطة التجارية التي تقوم ببيع المواد الغذائية، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان.
وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني منع الخروج والتحرك في الشوارع والطرقات ما بين الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا، وذلك بدلا من القرار السابق الذي كان يقضي بمنع التجول خلال الفترة ما بين السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا.
كما تضمن القرار السماح لمحال بيع المواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والمخابز ومطاعم بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة، بالعمل ساعة واحدة إضافية في إطار التوقيتات الجديدة.
وألزم وزير الداخلية محال بيع المواد الغذائية بالاستمرار في التقيد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بتنظيم عمليات الدخول والخروج من المحال وفق الدور والطوابير لتفادي الاكتظاظ بداخلها مع المحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل وأمام صناديق الدفع، إلى جانب الاستمرار في إغلاق أبواب المطاعم وصالات الاستقبال وقصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل.
وانخفضت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في لبنان بصورة لافتة في غضون الأسبوعين الماضيين، على الرغم من التوسع التدريجي في إجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) للكشف عن الفيروس، إلى جانب اعتماد آلية الفحص المخبري لعينات عشوائية في مختلف المحافظات للوقوف على احتمالية حدوث عدوى مجتمعية ووجود إصابات غير معلن عنها من عدمه.
واعتمد لبنان إغلاقا عاما شاملا في الدولة منذ منتصف شهر مارس الماضي في إطار حالة التعبئة العامة الصحية للحد من انتشار الوباء، وقوبل بتجاوب مجتمعي واسع من جانب اللبنانيين، إلى جانب تشدد القوى الأمنية في مراقبة مدى تقيد الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل في ظل الإغلاق العمومي بالتدابير والإجراءات الوقائية الصحية.

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