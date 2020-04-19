فورد تستعد لطرح ford kuga 2020 .. فيديو وصور

يستعد وكيل فورد في مصر لطرح الجيل الجديد من فورد كوجا ford kuga 2020 وهي السيارة التي منتظر ان تأتي بمحركات 1500 سي سي ايكوبوست بقوة 120 حصان أو 150 حصان ، مع ناقل حركة مانيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 8 سرعات، كما يتوفر نسخة هايبرد من السيارة بناقل حركة CVT موفر للطاقة .

تأتي السيارة فورد كوجا ford kuga 2020 متوفر بالعديد من انظمة الامان و الرفاهية و بها نظام الشحن اللاسلكي للهواتف ونظام ترفيهي جديد من فورد مع شاشة تاتش 8 بوصة ونظامي ابل كار بلاي واندرويد أوتو وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة ونظام صوت مميز بجانب واي فاي متاح لعشرة أجهزة وتشغيل محرك السيارة عن بعد وفتح السيارة وغلقها عن بعد ووسائل أمان عديدة تشمل الكشف عن المشاة وتثبت السرعة ومساعد الحفاظ على المسار .





اما من حيث التصميم الخارجي للسيارة فورد كوجا ford kuga 2020 فجائت بشكل محدث يشمل شبكة تهوية جديدة ومصابيح مختلفة في الشكل وكذلك تغيير شكل الاكصدام الأمامي والخلفي للسيارة وشكل فتحات التهوية فيها في الجانبين والأمام مع مخارج عادم مختلفة .





