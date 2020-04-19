AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فورد تستعد لطرح ford kuga 2020 .. فيديو وصور

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:12 م
فورد كوجا ford kuga
فورد كوجا ford kuga 2020
Advertisements
اشرف عطية

يستعد وكيل فورد في مصر لطرح الجيل الجديد من فورد كوجا ford kuga 2020  وهي السيارة التي منتظر ان تأتي بمحركات 1500 سي سي ايكوبوست بقوة 120 حصان أو 150 حصان ، مع ناقل حركة مانيوال 6 سرعات أو أوتوماتيك 8 سرعات، كما يتوفر نسخة هايبرد من السيارة بناقل حركة CVT موفر للطاقة . 

 أخبار | فورد تطلق كوجا الجديدة مطلع 2020 نسخة المحمول ...

تأتي السيارة   فورد كوجا ford kuga 2020 متوفر بالعديد من انظمة الامان و الرفاهية و بها نظام الشحن اللاسلكي للهواتف ونظام ترفيهي جديد من فورد مع شاشة تاتش 8 بوصة ونظامي ابل كار بلاي واندرويد أوتو وعدادات ديجيتال 12.3 بوصة ونظام صوت مميز بجانب واي فاي متاح لعشرة أجهزة وتشغيل محرك السيارة عن بعد وفتح السيارة وغلقها عن بعد ووسائل أمان عديدة تشمل الكشف عن المشاة وتثبت السرعة ومساعد الحفاظ على المسار .


صور ومواصفات فورد كوجا 2020 قبل عام من تقديمها فى الأسواق

اما من حيث التصميم الخارجي للسيارة   فورد كوجا ford kuga 2020 فجائت بشكل محدث يشمل شبكة تهوية جديدة ومصابيح مختلفة في الشكل وكذلك تغيير شكل الاكصدام الأمامي والخلفي للسيارة وشكل فتحات التهوية فيها في الجانبين والأمام مع مخارج عادم مختلفة .


Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تطرح ساوايست dx3 الجديدة في مصر بسعر مميز.. صور

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

مرسيدس mercedes تطرح موديلا جديدا في مصر تعرف علي السعر و المواصفات .. صور

سعر و مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso 2020 .. صور

ترشيحاتنا

تخلصك من الأملاح .. 7 فواكه لا غنى عنها في شم النسيم

قاتل طفله في البساتين يعترف بجريمته: "كنت بأدبه لأنه مش بيسمع الكلام"

شيماء سيف تتراجع عن هجومها علي ريهام سعيد: "الصلح خير في الأيام المفترجة"

فيديوجراف.. توقفوا عن طهي الرنجة فورا لهذه الأسباب

الطلاب المصريون العائدون من أمريكا يرفعون علم مصر في مطار القاهرة بعد انتهاء العزل بـ مرسى علم.. شاهد

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل .. أناقة وجرأة دينا الشربيني في 10 صور.. شاهد

هؤلاء تبرعوا برواتبهم لمواجهة فيروس كورونا المستجد

ساهموا في نشر الإسلام.. قصة أكبر قبيلة في أفريقيا