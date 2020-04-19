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ديني

علي جمعة: يجوز إعطاء الصدقة للفقراء والأغنياء

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:35 م
الصدقة
الصدقة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الصدقة تجوز على الغني، فمن أخرج شيئًا - حتى ولو كان اليتيم غنيًّا إدخالًا للسرور عليه، أو حتى لو كان الجار غنيًّا إدخالًا للسرور عليه، أو كان حتى للوالدين وهم أغنياء إدخالًا للسرور عليهما - كانت هذه من الصدقات التي يقبلها الله سبحانه وتعالى وتقع في يده جل جلاله قبل أن تقع في يد الإنسان.

وأكد جمعة عبر صفحته بفيسبوك، أن الصدقة لها فضائل عديدة منها أنها تكفر الذنوب والمعاصي وتدفع البلاء، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الصَّدَقَةُ تُطْفِىءُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِىءُ المَاءُ النَّارَ".

وتابع: وينعي على أولئك البخلاء فيقول تعالى: {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وبذلك فقد كفروا نعمة الله.

وواصل: وحكى لنا شيخنا الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى أن الملك الحسن رحمه الله ملك المغرب -كان من آل البيت- كانت تحدث له أحداثا غريبة فينجو ،حدثت له حادثة في الطائرة فنجا ونزل سالما، وحدث انقلاب في قصره وقبضوا عليه ، وضربوه بالنار فأصابت الحارس الذى يقف خلفه ومات الحارس ،والحارسان الآخران ضرب أحدهم النار لقتله فأصاب الحارس الثانى ومات.

وعندما رأى ذلك الحارس الثالث هرب خوفًا، وخرج الملك فيقول للحارس الذى يقف على الباب : يا ولد ..فيرد عليه الحارس : نعم يا سيدي ، قال له : افتح الباب ، قال له : حاضر يا سيدي، وفتح له الباب وخرج.

وأوضح:فتعجبنا كيف ينجو من كل مصيبة يصاب بها ؟!! وسألنا شيخنا الشيخ عبد الله الغماري رحمه الله تعالى كيف ينجو من كل هذا ؟ قال : كان كثير الصدقة ولم يسأله أحد قط إلا وأعطاه. 
 
وأكمل: انظروا  إلى الصدقة عملت له تحويطة  تحميه لا يوجد شيء يصيبه إلا بإذن الله.

وأفاد بأن الصدقة أوسع من الزكاة ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله (ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفق يمينه).

 الفرق بين الصدقة والزكاة
وذكر الدكتور علي جمعة، أنه يلزم التفريقُ بين الصدقات وبين أموال الزكاة؛ لأن بينهما فرقًا مِن جهات عِدَّة.

ولفت «جمعة» في فتوى له، إلى  أن مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة، فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم، وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وأردف: كما أن الزكاة تخرج لمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».

واستطرد: هذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة، فيجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم، والصدقة أيضًا لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، فليس لها نصاب. 

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