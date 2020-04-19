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رئيس مصلحة الرى: المباني علي النيل أخطر أنواع التعديات.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:21 م
رئيس مصلحة الرى
رئيس مصلحة الرى
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شيرين عادل


قال  المهندس عبد اللطيف خالد  ، رئيس مصلحة الرى ، إن التعديات على نهر النيل متعددة وأخطرها هى التعديات الثابنة على الأراضى المملكة للدولة على نهر النيل ،   الترع أو المصارف .

وكشف  رئيس مصلحة الرى  ،  خلال  استضافته مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن إزالة 3 أبراج  بمحافظة المنيا نظرأ لكونهم مبانى ثابتة تعتدى على الأراضى المملوكة للدولة .

ولفت أمهندس عبد اللطيف خالد   ، إلى  أن أخطر أنواع التعديات هى المبانى الثابتة على نهر النيل والتى تعوق بدورها أعمال الصيانة كنوع من الاعتدااء على الأراضى الزراعية

وأشار  رئيس مصلحة الرى ، إلى أن قانون التصالح لا يسرى  تطبيقه على المبانى والعقارات التى تتجاوز خط تهذيب لمجرى  مياه نهر النيل,

وتابع المهندس عبد اللطيف خالد  ، رئيس مصلحة الرى   أن  أى مبانى وعقارات تعوق أعمال الصيانة لا يتم التعامل معها مطلقأ ولا يسرى عليها قانون التصالح .

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