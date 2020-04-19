رئيس مصلحة الرى: المباني علي النيل أخطر أنواع التعديات.. فيديو









قال المهندس عبد اللطيف خالد ، رئيس مصلحة الرى ، إن التعديات على نهر النيل متعددة وأخطرها هى التعديات الثابنة على الأراضى المملكة للدولة على نهر النيل ، الترع أو المصارف .





وكشف رئيس مصلحة الرى ، خلال استضافته مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ببرنامج صباح الخير يا مصر ، عن إزالة 3 أبراج بمحافظة المنيا نظرأ لكونهم مبانى ثابتة تعتدى على الأراضى المملوكة للدولة .





ولفت أمهندس عبد اللطيف خالد ، إلى أن أخطر أنواع التعديات هى المبانى الثابتة على نهر النيل والتى تعوق بدورها أعمال الصيانة كنوع من الاعتدااء على الأراضى الزراعية





وأشار رئيس مصلحة الرى ، إلى أن قانون التصالح لا يسرى تطبيقه على المبانى والعقارات التى تتجاوز خط تهذيب لمجرى مياه نهر النيل,





وتابع المهندس عبد اللطيف خالد ، رئيس مصلحة الرى أن أى مبانى وعقارات تعوق أعمال الصيانة لا يتم التعامل معها مطلقأ ولا يسرى عليها قانون التصالح .



