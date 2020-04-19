بمكبرات صوتية ستيريو مزدوجة.. فيفو تطلق هاتف iQOO Neo3 5G قريبا

تستعد شركة iQOO، العلامة التجارية الفرعية لشركة فيفو vivo للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo3 5G في حدث عبر الإنترنت يوم 23 من أبريل الجاري، وكانت iQOO تشوق للهاتف الجديد من خلال نشر إعلانات تشويقية تكشف من خلالها مواصفات الهاتف قبل الإعلان عنه.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت التسريبات السابقة أن هاتف iQOO Neo3 5G سيكون أرخص هاتف ذكي يتم تشغيله بمعالج Snapdragon 865 مع دعم الاتصال بشبكات 5G، بالإضافة إلى ذلك سيأتي الهاتف بشريحة Hi-Fi مع إشارة بنسبة 125 ديسيبل.









ونشرت شركة iQOO، عبر صفحتها على موقع ويبو الصيني، إعلان تشويقي جديد أشارت فيه إلى أن هاتفها القادم iQOO Neo3 5G، سيأتي بتحسينات في التقنية الصوتية، باستخدام مكبرات صوتية ستيريو.









ووفقا للموقع التقني، لم تكشف الشرك الصينية عن الكثير من مواصفات هاتف iQOO Neo3 5G حتى الآن، ولكن تسريبات سابقة أكدت على أن شاشة الهاتف تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144 هيرتز، مع نوتش للكاميرا الأمامية في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.





وحسبما ورد في التسريبات سيحتوي هاتف iQOO Neo3 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، على أن تأتي الكاميرة في وحدة مستطيلة الشكل.





وداخليا، سيدعم هاتف iQOO Neo3 5G، ذاكرة عشوائية رام بسعة 8 جيجابايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجابايت في UFS 3.1، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، ولم توضح الشركة بعد سعة البطارية.