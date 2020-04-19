تطبيق القانون بحزم في شم النسيم وغلق الحدائق والمتنزهات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل مغلقة وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة .





وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية،حيث لن يسمح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين تزامنا مع أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.





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وشدد محافظ بني سويف إلى أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أية مخالفات أو تجاوزات أو تجمعات، قد تعرض سلامة المواطنين لخطر احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على أن هذه التوجيهات سيتم تنفيذها في كل مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.





مشيرا إلى أنه ستكون هناك دوريات من أجهزة المتابعة بالوحدات المحلية بإشراف ومتابعة عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وناشد المحافظ المواطنين بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة،مشددا على أهمية أن يكون الالتزام نابع من قناعاتهم الشخصية ، حيث أن هذا الأمر غير قابل للتجربة أو الاحتمالات أو الانسياق خلف المعلومات الخاطئة عن المرض ، نظرا لأنه يتعلق بصحة الانسان ومن حوله ،وقد يتعلق بأقرب الناس لهم، قائلا (لازم نكون إيد واحدة وقلبنا على بعض علشان نعدي الأزمة بدون أي خسارة أو تأثير سلبي على وطننا، فالحفاظ على صحة كل مواطن هدف أساسي وحيوي لكل أجهزة الدولة).





وأثنى محافظ بني سويف بمن التزم من المواطنين وهم الأكثرية ، حيث ضرب الشعب السويفي افضل الأمثلة في الالتزام بقرارات الحكومة فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية ومواعيد حظر التجوال بعد الساعة 8 مساءً يوميًا ، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتابع بشكل لحظي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الالتزام بالقرارات وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيقها بكل حسم على البعض المخالف.





وكان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أية تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أية أسواق عشوائية ، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أية احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها النيل.





كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى،بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية ،خاصة الصحية ، وتطهير بعض الشوارع ، وبعض القرى ، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.





وهذا وقد تضمنت خطة استعدادات المحافظة لأعياد شم النسيم،تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كافة صور الغش التجاري، خاصة في السلع التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات كالرنجة والفسيخ وكافة أنواع الأسماك،حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بجانب منع كافة صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية ،حيث أطلقت المحافظة مبادرة (بلاغك أمانك) وخصصت رقم على الواتس للإبلاغ عن هذه المخالفات رقم:(01552190365)،بجانب رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية الحيوية،مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأراضي الدولة،خاصة التعديات في المهد، الواقعة من البعض الذي يحاول استغلال الظروف الراهنة.





تجدر الِإشارة إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت أنه إعتبارًا من صباح يوم الإثنين 20 ابريل الجارى،إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.