بعد 50 عاما على إنشاء حائط الصواريخ .. تعرف على المستحقين لـ ميدالية اليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي .. مستند

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوي، بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء حائط الصواريخ وإسقاط الطائرات الفانتوم ، وتكون من طبقة واحدة من النحاس المطلي باللون الذهبي، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.





وجاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لقوات الدفاع الجوى بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والانواط المدنية وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وبناء على ماعرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قرر المادة الأولى.

تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها " ميدالية اليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوى " بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشاء حائط الصواريخ وإسقاط الطائرات الفانتوم وتكون من طبقة واحدة من النحاس المطلى باللون الذهبى طبقا للرسوم المواصفات المرفقة وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن.





المادة الثانى .. تمنح هذه الميدالية لجميع أفراد قوات الدفاع الجوى الموجودين بالخدمة يوم 30 – 6 – 2020 " الضباط وضباط الصف وطلبة كلية الدفاع الجوى وضباط القوات المسلحة المنتدبين للعمل بقوات الدفاع الجوى.