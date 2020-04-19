AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أروى جودة تروج لآخر حلقة من مسلسل إلا أنا "سنين وعدت"

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:28 م
اروى جودة
اروى جودة
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال مشاركتها فى مسلسل إلا أنا "سنين وعدت".

وكتبت "النهاردة آخر حلقة من قصة #سنين_وعدت #إلا_أنا".

حكاية "سنين وعدت"، يشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم أروى جودة وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق. 

مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تعاون إنتاجى بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع تبدأ تصوير مشاهدها فى مسلسل إلا أنا بعد رمضان

مع نجاح بنات موسى أولى حكايات إلا أنا.. طرح الإعلان التشويقي لـ حكاية سنين وعدت

هبة عبد الغني توشك على الانتهاء من حكاية سنين وعدت" بمسلسل إلا أنا

بداية عرض أولى حلقات سنين وعدت .. الأربعاء المقبل

كواليس المشاهد الأخيرة لـ هبة عبد الغني في حكاية سنين وعدت بمسلسل إلا أنا.. صور

توقف عرض حكايات "إلا أنا" حتى انتهاء أزمة كورونا

ترشيحاتنا

ريهام سعيد توجه تحية لـ دينا الشربيني .. فيديو

هل يرحل أزارو ؟.. لابا كودجو على رادار الأهلي

اتحاد الكرة يرفض طلب الأندية باستكمال الدوري.. ومقترح جديد لإنقاذ إلغائه

700 مخالط و39 حالة إيجابية.. ماذا يحدث في صفط تراب الموبوءة بـ كورونا في الغربية

رئيس الوزراء يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

ماذا قال أهالي نجريج عن مساعدات محمد صلاح بسبب كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟