تجاوزت الذروة.. نيويورك تسجل 507 وفيات و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الـ24 ساعة الأخيرة.





وقال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 507 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 13.869.





كما سجلت الولاية 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





وقال كومو إن ولاية نيويورك تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، "تبين لنا أن النقطة المرتفعة التي وصلنا لها لم تكن نقطة بل كانت هضبة، لقد وصلت إلى نقطة عالية (الذروة) وبقينا عندها لبعض الوقت".





وأضاف أن إذا استمرت البيانات في هذا الاتجاه ، فإن الولاية تكون قد تجاوزت نقطة الذروة، مشددا على أن سلوكيات الجميع خلال المرحلة الحالية والمقبلة سيحدد انحسار أم تفشي فيروس كورونا في الولاية.





وبذلك تكون وصلت حصيلة الوفيات اليومية في ولاية نيويورك الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، حيث انخفض عدد الوفيات اليومي في ولاية نيويورك انخفض إلى أقل من 550 شخصا لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين في الـ24 ساعة الأخيرة، مع استمرار انخفاض تكدس المستشفيات.





وسجلت الولاية 540 حالة وفاة يوم الجمعة بفيروس كورونا وهو أدنى رقم منذ 1 أبريل.