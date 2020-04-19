AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تجاوزت الذروة.. نيويورك تسجل 507 وفيات و1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو حصيلة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال كومو إن ولاية نيويورك سجلت 507 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 13.869.

كما سجلت الولاية 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال كومو إن ولاية نيويورك تجاوزت ذروة انتشار فيروس كورونا، "تبين لنا أن النقطة المرتفعة التي وصلنا لها لم تكن نقطة بل كانت هضبة، لقد وصلت إلى نقطة عالية (الذروة) وبقينا عندها لبعض الوقت".

وأضاف أن إذا استمرت البيانات في هذا الاتجاه ، فإن الولاية تكون قد تجاوزت نقطة الذروة، مشددا على أن سلوكيات الجميع خلال المرحلة الحالية والمقبلة سيحدد انحسار أم تفشي فيروس كورونا في الولاية.

وبذلك تكون وصلت  حصيلة الوفيات اليومية في ولاية نيويورك الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، حيث انخفض  عدد الوفيات اليومي في ولاية نيويورك انخفض إلى أقل من 550 شخصا لأول مرة منذ أكثر من أسبوعين في الـ24 ساعة الأخيرة، مع استمرار انخفاض تكدس المستشفيات.

وسجلت الولاية 540 حالة وفاة يوم الجمعة بفيروس كورونا وهو أدنى رقم منذ 1 أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

55 ألف مصاب.. أمريكا تسجل ارتفاعا رهيبا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في ولاية نيويورك

بعد وصول إصابات كورونا لـ130 ألفا.. حاكم نيويورك يعلن قرارا طارئا

أمريكا تسجل 19 ألف إصابة و891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ارتفاع مخيف.. نيويورك تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا خلال 24 ساعة

إيطاليا.. تراجع حصيلة وفيات كورونا والإصابات تواصل الارتفاع

ترشيحاتنا

وفاة أسطورة ريال مدريد السابق

700 مخالط و39 حالة إيجابية.. ماذا يحدث في صفط تراب الموبوءة بـ كورونا في الغربية

هل يرحل أزارو ؟.. لابا كودجو على رادار الأهلي

هؤلاء يسقط عنهم صيام رمضان.. لجنة الفتوى: 5 حالات توجب عليك الفدية أو القضاء

13869 حالة وفاة.. حاكم نيويورك: نبدأ الآن الشوط الثاني من معركة كورونا

علي جمعة ينصح بعدم تخزين الطعام في ظل أزمة كورونا.. لهذه الأسباب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير جدا.. تعرف على أهم أعراض التسمم الممباري

شركة أمريكية تنتج أول سيارة SUV كهربائية خارقة الأداء.. صور

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية