عرض جديد ظهر على مرضى فيروس كورونا.. تعرف عليه





من المعروف أن أعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعًا هي ارتفاع درجة الحرارة وسعال جاف، و لكن أحد المرضى وصف أنه شعر بـ "طعمًا مروعًا" في فمه قبل ظهور أعراض فيروس التاجي الحاد.





ووفقا لصحيفة ديلي اكسبريس، ظهر على دومينيك مينجيلا ، 53 عامًا ، أعراض COVID-19 في مارس ، على الرغم من أنه اعترف بأنها كانت غير موجودة إلى حد كبير في البداية.





وبعد ظهور أعراض كورونا تم على المنتج التلفزيوني وكاتب السيناريو نقل إلى المستشفى بسبب مخاوف من إصابته بالفيروس.





وأوضح أنه بعد أسبوع من ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، شعر بطعم مروع في فمه كأحد أعراض الفيروس.





ووصف الطعم الغريب بأنه يشبه الطعم المعدني، وذلك بعد ارتفاع درجة حرارته خلال فترة مرضه، حيث فقد شهيته ومال منه التعب.





وأفاد الصحيفة البريطانية إن الطعم الغريب الذي شعر به المريض في فمه لم يتم تأكيده رسميًا كأحد أعراض فيروسات التاجية.



