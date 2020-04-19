AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

«مستقبل وطن» يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوي- أحمد أيمن- عبد الرحمن سرحان
هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية، والأخوة الأقباط، بعيد القيامة المجيد.

وقال رشاد: "يطيب لي بإسمي وإسم قيادات ونواب وأعضاء حزب مستقبل وطن أن نتقدم بأرق التهاني القلبية وأصدق الأماني لشركاء الوطن بمناسبة عيد القيامة، داعيًا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يديم علينا وحدتنا الوطنية وتلاحمنا وتكاتفنا". 

ووجه رشاد، التحية للكنيسة المصرية على مواقفها الوطنية على مدار تاريخها، وكانت وما تزال سدًا منيعًا ضد محاولات الفرقة وبث الفتن، مؤكدا أن مصر وطن للجميع؛ وطن نعيش فيه جميعًا وعاشقين له، وليس هناك تفرقة بين مواطنيه على أساس الدين أو العرق، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

وأشار رشاد، إلى أن وحدة الهلال والصليب كانت دائما الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.. فكل عيد ومناسبة سعيدة تمر علينا ونحن جميعًا بكل خير وسلام وشركاء في الوطن، ومصرنا الحبيبة ناهضة ومتقدمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى للإعلام يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

لا ننسى مواقفكم الوطنية.. رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

فى رسالة لـ البابا تواضروس..وزير الداخلية: تشابكت أيادينا وحدةً وقوة في سبيل الارتقاء بالوطن

وزير الداخلية يهنئ رؤساء الطوائف الإنجيلية والكاثوليكية بعيد القيامة المجيد

«الشعب الجمهوري» يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

وزير الداخلية يوجه التهنئة لـ البابا تواضروس ولرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين بمناسبة العيد المجيد: تشابكت أيادينا وحدةً وقوة في سبيل الارتقاء بالوطن

ترشيحاتنا

حسام حسن لاعب سموحة على أعتاب النادي الأهلي

قيمتها تصل لمليون جنيه.. شهادة إيد واحدة.. هدية بنك ناصر لجيش مصر الأبيض

أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا.. شاهد

إصابة وكيل طب قصر العيني وزوجته بفيروس كورونا

نشأت الديهي: تصريحات عصام تليمة أكبر فضيحة في تاريخ الإخوان

تسريبات تكشف تصميم iPhone 12 Pro Max.. صور وفيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترامب Vs الصحة العالمية.. قصة الأفريقي الذي يقود المنظمة ضد كورونا

نشرة المرأة والصحة.. المهددون بمضاعفات كورونا .. أبرز إطلالات درة بعد شائعة أرتباطها

بعد 90 عاما.. بنتلي تنتج نسختها التاريخية Blower من جديد ..صور