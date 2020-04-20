أبزرها السجن 6 أشهر.. عقوبة مخالفة أحكام التنقيب عن الثروة المعدنية

أدخل مجلس النواب مجموعة من التعديلات على القانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص ببعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وغلظ القانون عقوبات التعدي على قواعد التنقيب عن الثروة المعدينة، والتي جاءت كالآتي:





- يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية ضعف قيمة المادة المحجرية أو إحدى هاتين العقوبتين.





يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا: خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير، أو بغير غطاء سميك يغطي السيارة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سير السيارة.





- مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.



