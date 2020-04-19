جامعة القاهرة تمنح الكليات حرية الاختيار.. سياسة واقتصاد تقر اختبار طلابها بنظام البحث في جميع المواد.. وتجهز طلاب السنة النهائية لمشروع التخرج

وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأزمة الحالية ممكن أن تأخر الامتحانات أسبوعين أو ثلاثة عن موعد امتحانهم الأصلي، ولكن عليهم الصبر، لافتا أن على الطلاب المذاكرة والاستعداد لمشروع التخرج.





استعدت جامعة القاهرة، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، أمس، بخصوص استبدال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، ببحث أو اختبار إلكتروني، وتعاملت الجامعة مع كلياتها بكل مرونة وتركت لهم حرية التنسيق مع طلابها في اختيار شكل الامتحانات كان من ضمنها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي أقرت نظام امتحنها بنظام البحث في جميع المواد.وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الكلية قررت استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بنظام الأبحاث في جميع المواد للفرق الدراسية والأقسام الثلاثة بالكلية.وأضاف السعيد، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأبحاث سيتم استلامها من الطلاب عبر موقع الكلية أو بالطريقة التي سوف يحددها أستاذ المادة مع الطلاب، للافتًا إلى أن الكلية انتهت بالفعل من رفع جميع مقرراتها الدراسية عبر موقع الكلية والجامعة.وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن معظم شرح المواد الدراسية سوف ينتهي في 23 أبريل الجاري، والمحاضرات الباقية سيتم الإنتهاء منها خلال الأسبوعين القادمين.كما وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة لطلاب السنة النهائية في الكلية قائلًا "إن شاء الله سوف تنتهي الأزمة قريبًا، وسيتم حل مشكلة الامتحانات، وكل ما في الأمر هو الخوف على سلامتهم وسلامة الجميع".وأشار عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن طلاب السنة النهائية في الكلية يقومون بمشروع تخرج، فمن الممكن أن يتم تجهيزه الآن، حتى يعرفوا موعد الامتحانات ويتم تسليم المشروع، موضحًأ أن الأقسام العلمية بالكلية تتواصل مع الطلاب، مشيرين إلى أن الموعد المحدد كان 16 مايو القادم، فيوجد فرصة ثلاثة أسابيع لتسليمه.ومن جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، تواصل منذ أمس، بعمداء الكليات وتوجيه، بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، في حرية تحديد اختيار بديل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لسنوات النقل، سواء بطريقة البحث أو الامتحان الإلكتروني.وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات شملت قرارات مصير امتحانات الدراسات العليا والسنة النهائية، كما أقرها الأعلى للجامعات، واستكمال الدراسة حتى 30 أبريل الجاري، وتسليم البحوث في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري.وأِشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إلى أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الإلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكلها المعتاد، واستبدالها ببحث أو امتحان إلكتروني، ويرجع في ذلك للجامعة والكلية لتحديده، على أن يتم تطبيق المواد العملية العام المقبل أو في فترة الصيف، على أن تؤجل امتحانات السنوات النهائية حتى يتم وقف تعليق الدراسة، ومحاصرة فيروس كورونا المستجد.