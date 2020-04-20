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رياضة

يُخالف الحجر الصحي.. أكرم توفيق لاعب الجونة يحتفل بزواجه وسط أجواء عائلية

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:09 ص
أكرم توفيق وزوجته
أكرم توفيق وزوجته
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رشا حسين
احتفل لاعب النادى الأهلى أكرم توفيق، بزواجه وسط أجواء عائلية بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى الفترة الحالية وتفشى فيروس كورونا فى دول العالم.
ويلعب أكرم توفيق ضمن صفوف فريق الجونة على سبيل الإعارة من النادى الأهلى، ومن المنتظر عودة اللاعب لصفوف القلعة الحمراء بالموسم المقبل.

وتألق أكرم ضمن صفوف فريق الجونة قبل توقف مسابقة الدورى، بالإضافة لمشاركته مع منتخب مصر الأوليمبى فى بطولة أمم افريقيا تحت 23 عامًا التى توج الفراعنة بلقبها.

وتتوقف جميع المسابقات الرياضية فى الفترة الحالية، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.
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