محمد منير: مصر قادرة على اجتياز أزمة كورونا

أبدى المطرب محمد منير تفاؤله الشديد بقدرة الدولة المصرية على اجتياز أزمة وباء كورونا.





وأضاف منير خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك:" مصر مرت بالعديد من الفيروسات والأوبئة وتغلنا عليها، من كوليرا لفيروس سي لبلهارسيا والعديد من الأمراض الأخرى ولكن الله حفظ بلادنا الغالية".





وأشار منير إلى أنه يثق تمامًا أن الأزمة ستمر سريعًا وسيتعافى الجميع في القريب العاجل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.



