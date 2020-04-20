استعدادات أمنية بالدقهلية لغلق كورنيش النيل في شم النسيم



فيما تم غلق المشاية السفلية بمدينة المنصورة ومنع السيارات من المرور وكذا المواطنين جميعهم من دوران خلف المحافظة مارا بشارع الجمهورية ومنزل المشاية السفلية حتى نهايتها أسفل كوبرى الجامعة العلوى .

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كما سيتم منع المواطنين من النزول إلي كافه المنتزهات والحدائق وكورنيش النيل بكافة المراكز والأ قسام على مستوي المحافظة كما تم غلق مدينه جمصة امام الزائرين ومنع نزول الشواطى وسيتم ضبط من يخالف التعليمات الخاصة بهذا الشأن مناشدين جميع المواطنين من أبناء المحافظة مساعدة رجال الشرطة فى اداء واجبهم وعدم النزول من المنازل الا للضرورة.



ويبدأ ذلك فى فترة حظر التجوال فى تمام الثامنة من مساء امس الأحد حتى صباح الثلاثاء حيث سيتم رفع أية سيارة مخالفة لهذا القرار .