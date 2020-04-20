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رياضة

الطيب في ذمة الله.. محمد كوفي ناعيًا أقدم عامل بنادي الزمالك

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:07 ص
محمد كوفى
محمد كوفى
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محمد بدران
نعى محمد كوفى لاعب الزمالك السابق، عم عادل سوريال، أقدم عامل في نادي الزمالك، والذي وافته المنية انس الأحد بعد صراع مع المرض.

ونشر كوفى صور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور "انستجرام" وعلق قائلًا "عم عادل الطيب في ذمه الله الله يرحمك ياحبيبي 🙏♥️".

وكان عم عادل تجمعه علاقة طيبة بلاعبي الزمالك، حيث كان يحرص العديد منهم على التقاط صور معه بين الحين والآخر ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقى خبر وفاة عم عادل حزن كبير لدى العاملين بنادي الزمالك، حيث قام عدد كبير منهم بنعيه عبر حساباتهم الشخصية على الفيس بوك.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر أبريل بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.





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