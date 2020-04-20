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رياضة

أخبار الرياضة | حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك.. باهر المحمدي يحلم بالاحتراف الخارجي.. وفاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:12 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدارالساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


فجر سيد مرعي، وكيل اللاعبين، مفاجأة قوية عن إمكانية انتقال حسام عاشور إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد عدم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.


انتقد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد فتحي، بسبب رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

قال عصام مرعي، مدرب نادي الزمالك سابق، إنه تلقى مفاوضات من قبل النادي الاهلي عن طريق محمود الخطيب وثابت البطل.

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلي، حقيقة عودة محمد عواد الي الدراويش الموسم المقبل.

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، حقيقة رحيل باهر المحمدي الي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كشف صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، والمعار إلي صفوف نادي سموحة عن مسيرته الرياضة قبل الأنتقال اإلي النادي الأهلي.

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة انفراد رئيس المجلس مرتضى منصور بالقرارت داخل القلعة البيضاء.
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