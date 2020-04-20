تركي آل الشيخ يرفض تخفيض رواتب لاعبي وموظفي ألميريا بسبب أزمة كورونا

حسم نادي ألميريا الإسباني، موقفه من مسألة تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين، في ظل الأزمة الراهنة، التي تسبب فيها، تفشي وباء كورونا المستجد.





وأصدر النادي بيانا رسميا أمس الأحد، نقلته وكالة أنباء أوروبا برس، أكد فيه أنه لن يخفض رواتب اللاعبين أو الموظفين رغم تفشي الوباء.





وشدد على تفهمه "أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي".





وذكر البيان: "يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل".





وتعد إسبانيا البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم من تداعيات كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، لكنها سجلت اليوم 410 وفيات، وهي الحصيلة اليومية الأدنى لها منذ نحو شهر.