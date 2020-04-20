AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يرفض تخفيض رواتب لاعبي وموظفي ألميريا بسبب أزمة كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:31 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
Advertisements
القسم الرياضي
حسم نادي ألميريا الإسباني، موقفه من مسألة تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين، في ظل الأزمة الراهنة، التي تسبب فيها، تفشي وباء كورونا المستجد.

وأصدر النادي بيانا رسميا أمس الأحد، نقلته وكالة أنباء أوروبا برس، أكد فيه أنه لن يخفض رواتب اللاعبين أو الموظفين رغم تفشي الوباء.

وشدد على تفهمه "أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي".

وذكر البيان: "يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل".

وتعد إسبانيا البلد الثالث الأكثر تضررا في العالم من تداعيات كورونا، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، لكنها سجلت اليوم 410 وفيات، وهي الحصيلة اليومية الأدنى لها منذ نحو شهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإنسانية قبل كرة القدم | فريق ألماني يتنازل عن راتبه لمواجهة كورونا

90 مليون يورو.. لاعبو يوفنتوس يتنازلون عن رواتب 4 أشهر بسبب فيروس كورونا

أتليتكو مدريد يقرر تخفيض رواتب اللاعبين والمدرب

لدعم النادى فى أزمة كورونا.. لاعبو سبارتاك موسكو يخفضون رواتبهم 40%

بسبب كورونا.. مانشستر يونايتد أول ناد في الدوري الإنجليزي يخفض رواتب لاعبيه

أزمة كورونا.. نجوم "الإيجيبشن ليج" رفضوا.. لاعبو العالم خفضوا رواتبهم والمصريون يمتنعون

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة | حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك.. باهر المحمدي يحلم بالاحتراف الخارجي.. وفاروق جعفر ينتقد أحمد فتحي: أخطأ بالرحيل عن الأهلي

كيفية التقرب إلى الله في رمضان.. 8 أعمال احرص عليها لتنال رضا الله ومغفرته

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-4-2020... فيديو

اخر وقت لصلاة الفجر .. إذا رأيت هذه العلامة فاعلم أنه فات أوانها واستعد لقضائها

محمد رمضان: لو فيه منتج قدر يدفع أجري أنا وعادل إمام مش هيلاقي يعيش

تعرف على قائمة حفلات شم النسيم اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. ابنة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة