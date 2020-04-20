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رياضة

أهلي جدة يكشف مصير نجم الفريق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حسم أهلي جدة، مصير نجمه الدولي الجزائري يوسف بلايلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

وانضم بلايلي "28 سنة"، إلى الأهلي في صيف 2019، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، حيث شارك مع الفريق الأول، في 18 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 اخرى.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصادر مطلعة بالنادي الأهلي، إن أندية أحد الدوريات الخليجية، تسعى للحصول على خدمات بلايلي.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الأندية، تواصلت خلال الأيام الماضية مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري، مبدين رغبتهم في التعاقد معه، مع طرحهم عددًا من العروض المالية الخاصة بانتقاله، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل.

وكشفت عن أن يوسف بلايلي، مرتبط بعقد احترافي ملزم مع الأهلي، يمتد حتى نهاية عام 2022، وأن مسؤولي النادي متمسكون باللاعب، وهم حريصون على حقوق النادي، الذي يكفلها النظام.

وعن موقف الأهلي في حال وصول عرض رسمي لشراء المدة المتبقية من عقد بلايلي، أوضحت المصادر أن الأمر يعود أولًا إلى الجهاز الفني، بقيادة المدرب الصربي فلادان، الذي ستكون له كلمة الفصل في هذا الجانب.

ولفتت المصادر إلى أن بلايلي، أخبر مسؤولي النادي الأهلي، قبل فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير الماضي، بوجود عرض انتقال جاد لأحد الأندية الأوروبية، التي ترغب في خدماته، دون حدوث أي شيء، أو وصول عرض رسمي لإدارة النادي.
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