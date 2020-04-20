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محافظات

للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

القناطر الخيرية عروس القليوبية تعد من أشهر المدن بالمحافظة نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد الذي ارتبط به المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات.

ولأول مرة مرة أغلقت حدائق القناطر أبوابها أمام الزائرين فى احتفالات أعياد شم النسيم بسبب فيروس كورونا حيث كانت الحدائق تسجل أعلىنسب حضور في هذه المناسبة للخروج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل والمسطحات الخضراء التى تشتهر بها مدينة القناطر الخيرية.

من ناحية أخرى رفعت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالحظر الكامل يوم شم النسيم والالتزام بعدم الخروج والبعد عن التجمعات.

وقال اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر إن جميع حدائق القناطر الخيرية مغلقة ولا تستقبل مواطنين مطالبا المصريين بالوعي والتخلي عن الاحتفال بشم النسيم هذا العام في ظل ظروف منع انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على السلامة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المدينة إنه تقرر اعتبارا من الساعات الأولى اليوم غلق طريق الحدائق وكورنيش القناطر الخيرية وعدم السماح بانتظار السيارات بهما مشيرا إلى أن المدينة بالتنسيق مع المرور والأجهزة الأمنية أعلنت حالة الاستنفار الأمني لمنع دخول السيارات إلى القناطر الخيرية يوم شم النسيم بداية من الساعات الأولى وحتى بداية اليوم التالي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم تعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج مدينة القناطر الخيرية والكورنيش لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة، لمنع أي تجمعات قد تحدث خلال عيد الربيع.

وكانت محافظة القليوبية قد نسقت مع وزير الموارد المائية والري، باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف، التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وكلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن، وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل لمنع أي تجمعات خلال فترة أعياد الربيع.

للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
للمرة الأولى في شم النسيم.. حدائق القناطر الخيرية تخلو من الزائرين.. صور
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