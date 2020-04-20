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لليوم الثاني على التوالي.. شاهد وزارة الآثار تعلن عن اكتشاف أثري جديد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:25 ص
العنانى وزير الاثار
العنانى وزير الاثار المصرى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار المصري، إن  خلال الأيام الماضية اعتدنا أن نعلن عن الاكتشافات الأثرية في المؤتمرات الصحفية الدولية الكبيرة، ولكننا نحتفل هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة.

وأضاف "العناني" من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية"، أن العامين الماضيين قمنا باكتشافات أثرية كبيرة  فى منطقة آثار سقارة.

وأشار وزير السياحة والآثار المصرى ، الى اننا قد أعلنا عن اكتشاف واحد من أشهر المعالم الأثرية والمحفوظ جيدا بالمنطقة وهى مقبرة الكاهن "واحتى " من الأسرة الخامسة فى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد .

وتابع وزير السياحة والآثار المصرى ، أنه بعد بضعة أشهر من إعلان اكتشاف مقبرة للحيوانات ، وكانت بها العديد من الحيوانات النادرة المحنطة، اليوم نعلن فى نفس المكان فى سقارة اكتشاف  بئر فى نهاية اكتشفوا خمسة توابيت من الحجر الجيرى و 4 توابيت خشبية بداخلها مومياوات بشرية .
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