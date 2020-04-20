لليوم الثاني على التوالي.. شاهد وزارة الآثار تعلن عن اكتشاف أثري جديد

ولكننا نحتفل هذا العام بيوم التراث العالمي بطريقة مختلفة.

وأضاف "العناني" من خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة الأولى المصرية"، أن العامين الماضيين قمنا باكتشافات أثرية كبيرة فى منطقة آثار سقارة.

وأشار وزير السياحة والآثار المصرى ، الى اننا قد أعلنا عن اكتشاف واحد من أشهر المعالم الأثرية والمحفوظ جيدا بالمنطقة وهى مقبرة الكاهن "واحتى " من الأسرة الخامسة فى القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد .

وزير السياحة والآثار المصرى ، أنه

بعد

بضعة

أشهر

من إعلان اكتشاف مقبرة للحيوانات ، وكانت بها العديد من الحيوانات النادرة

المحنطة

، اليوم نعلن فى نفس المكان فى سقارة اكتشاف بئر

فى نهاية اكتشفوا خمسة توابيت من الحجر الجيرى و 4 توابيت خشبية بداخلها مومياوات بشرية

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